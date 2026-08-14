Rodri rentre à Manchester en attendant son transfert à Barcelone

Rodri doit encore patienter avant de pouvoir éventuellement rejoindre le FC Barcelone. Alors que les négociations avec Manchester City sont entrées dans leur phase décisive, le milieu espagnol a été aperçu jeudi à bord d’un vol Ryanair entre Madrid et Liverpool afin de regagner Manchester et reprendre l’entraînement avec City ce vendredi. Rodri aurait passé la journée à Madrid dans l’espoir qu’un accord soit trouvé ou que son club l’autorise à manquer la reprise, mais Manchester City n’a pas donné son feu vert. Le joueur doit donc répondre à l’appel d’Enzo Maresca tout en espérant que son transfert au Barça puisse être débloqué rapidement. Une situation différente de celle de Ferran Torres, autorisé par Barcelone à ne pas reprendre l’entraînement alors que son départ au PSG est en passe d’être finalisé.

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La vente annoncée de Ferran Torres au PSG pour environ 50 millions d’euros pourrait justement permettre au Barça d’accélérer sur Rodri. Barcelone aurait déjà essuyé deux refus de Manchester City, d’abord pour une proposition de 45 M€ plus 5 M€ de bonus, puis pour une offre de 55 M€ pouvant atteindre 65 M€. Selon Mundo Deportivo, City réclamerait au moins 60 M€ garantis et environ 70 M€ avec les bonus, ce qui laisserait désormais un écart relativement réduit entre les positions des deux clubs. Rodri, lui, continue de respecter ses obligations avec Manchester City en attendant l’issue des discussions. Mais avec les nouvelles liquidités apportées par le départ de Ferran Torres, le Barça espère désormais trouver le compromis qui permettra de faire venir le milieu espagnol.