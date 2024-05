PSG, Real Madrid : les 7 dernières zones d’ombre autour de Kylian Mbappé

«Je voulais m’adresser à vous. J’avais toujours dit que j’allais m’adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c’est ma dernière année au PSG (…) Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n’ai pas toujours été à la hauteur de l’amour que vous m’avez donné pendant sept ans mais je n’ai jamais voulu tricher, j’ai toujours voulu être performant. Le PSG est un club qui ne laisse personne indifférent. Moi j’ai choisi de l’aimer». Vendredi soir, par le biais d’une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a officialisé la fin de son aventure sous le maillot parisien. Alors que nous vous révélions le 7 janvier dernier que le capitaine des Bleus avait décidé de rejoindre le Real Madrid, certaines questions subsistent encore autour du Français de 25 ans.

La suite après cette publicité

L’annonce officielle au centre des débats…

Dans cette optique, si le meilleur buteur de l’histoire du PSG s’apprête à rejoindre librement l’écurie madrilène, reste à savoir quand la Casa Blanca l’annoncera. Déjà assurés du titre de champion d’Espagne, les Merengues devraient, à ce titre, attendre la finale de Ligue des champions le 1er juin contre le Borussia Dortmund. L’Equipe assure que cette officialisation ne devrait pas intervenir avant le 3 juin prochain mais sera effective avant le début de l’Euro, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. De son côté, AS indique que sa présentation pourrait intervenir lors de la deuxième quinzaine de juillet, soit après le Championnat d’Europe et en prenant en compte certaines contraintes (concerts de Karol G au Santiago-Bernabéu les 20-21-22-23 juillet). Outre la date de présentation, celle de son incorporation au sein de l’effectif pose également question.

À lire

LdC : un ancien Ballon d’Or voit Dortmund battre le Real Madrid en finale

Alors que le Real Madrid donne généralement 21 jours de vacances à ses joueurs, le parcours de l’équipe de France lors de l’Euro 2024 devrait fortement conditionner les débuts de KM7 avec les Merengues. En effet, si les Bleus atteignent au moins les demi-finales de la compétition, l’ancien Monégasque sera autorisé à manquer la tournée aux États-Unis, prévue à partir du 29 juillet, et ne rejoindra le groupe qu’à partir du 7 août. En revanche, si les ouailles de Didier Deschamps venaient à sortir avant le dernier carré, Mbappé serait attendu dès le 22 juillet prochain, soit une semaine avant de s’envoler outre-Atlantique. Un calendrier là-encore hypothétique puisque la possible présence de la star française aux Jeux Olympiques changerait totalement la donne. En effet, s’il venait à rallier les troupes de Thierry Henry, il n’intégrera le groupe madrilène qu’à partir du 11 août prochain, soit trois jours avant une hypothétique Supercoupe d’Europe.

La suite après cette publicité

De quoi poser une nouvelle interrogation : Kylian Mbappé participera-t-il aux JO 2024 ? Un scénario qui semble assez improbable étant donné que le Real Madrid a d’ores et déjà informé la FFF qu’il ne libérerait pas ses joueurs pour la compétition organisée à Paris. Interrogé à ce sujet, KM7 - qui n’a jamais caché sa volonté d’y participer - avait pourtant maintenu sa position dans des propos relayés par l’AFP. «A l’heure où je vous parle, les JO, je n’y pense pas beaucoup mais ma position officielle vis-à-vis des JO n’a pas changé», assurait ainsi l’ancien Monégasque. De son côté, le président de la République, Emmanuel Macron, espère toujours que le Tricolore pourra défendre les couleurs de la France avec l’équipe olympique. «En tout cas j’ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club», confiait le chef de l’État. Au coeur de ses nombreuses incertitudes, une autre pointe le bout de son nez : à quel moment Kylian Mbappé enfilera, pour la première fois, le maillot du Real Madrid ?

Où jouera Mbappé et avec quel numéro ?

Si la France n’atteint pas les demi-finales de l’Euro, les grands débuts du Bondynois pourrait se dérouler le 31 juillet prochain, à Chicago, contre l’AC Milan, voire quelques jours plus tard, dans le New Jersey, à 10 kilomètres de l’Empire State Building, le 3 août lors du Clasico prévu face au Barça. En revanche, si les Bleus s’immiscent dans le dernier carré, Mbappé devra certainement attendre l’éventuelle Supercoupe d’Europe, à Varsovie, le 14 août prochain contre l’Atalanta ou le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Dernier scénario possible ? La première journée de Liga, le week-end du 17-18 août. Enfin, plus que toutes ces considérations autour du calendrier, certaines zones de flou sont encore présentes quant à son intégration au sein de l’effectif merengue. Dans cette optique, il semble légitime de se demander comment le Français sera accueilli par le vestiaire de Carlo Ancelotti. Si ce dernier est réputé pour sa parfaite gestion des egos, Mbappé s’apprête, en effet, à rejoindre un groupe où la concurrence fait rage.

La suite après cette publicité

Au sein d’une institution où le club passe avant toutes choses, le futur joueur de la Casa Blanca devra donc trouver sa place, notamment sur le front de l’attaque où Vinicius, Rodrygo, Endrick, Bellingham, Brahim ou encore Joselu sont d’ores et déjà déterminés à l’idée de s’imposer. Pour faciliter son adaptation, le grand frère d’Ethan Mbappé pourra, malgré tout, s’appuyer sur sa parfaite maîtrise de l’espagnol et une complicité certaine avec plusieurs membres de l’effectif (Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga pour ne citer qu’eux). Enfin, deux dernières questions animent les débats. La première est de savoir où jouera Kylian Mbappé ? Dans cette optique, le quotidien AS affirme que le principal concerné serait d’ores et déjà prêt à évoluer dans un rôle de numéro 9, laissant alors l’aile gauche à Vinicius Junior, étincelant au cours des derniers mois.

Une chose est sûre, la flexibilité tactique d’Ancelotti devrait permettre aux deux futurs coéquipiers de nouer une belle complicité. La seconde et dernière interrogation concerne le futur numéro de l’actuel Parisien. Portera-t-il le 9 ou le 10 ? Là encore, le doute est permis et semble, pour beaucoup, dépendre de l’avenir d’un certain… Luka Modrić (38 ans). En cas de départ de l’international croate, Mbappé récupérerait, en effet, le numéro 10 mais une éventuelle prolongation du milieu madrilène pousserait le Tricolore à arborer le numéro 9. Un jeu de chaises musicales qui affectera aussi le futur d’Endrick puisque si Modric venait à partir et que Mbappé s’emparait du numéro 10, l’attaquant auriverde pourrait, lui, arriver avec le numéro 9 sur le dos. Non, Kylian Mbappé n’est pas encore arrivé à Madrid mais les débats autour de son futur dans la capitale espagnole sont déjà nombreux…