L’OL recrute un ancien rugbyman

L’Olympique Lyonnais entre dans la mêlée. Troisième de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, le club rhodanien connaît une saison assez brillante. Voulant continuer de se perfectionner, les Gones ont décidé de recruter un préparateur mental avec Olivier Magne. Âgé de 52 ans, ce dernier est un ancien rugbyman qui compte 89 sélections avec l’équipe de France. Ancien joueur d’Aurillac, Dax, Brive ou encore Clermont, le troisième ligne aile a remporté 5 Tournois des Six Nations dont 4 Grands Chelems. Un palmarès et une expérience qui feront du bien à l’Olympique Lyonnais où il débarquera comme prestataire et interviendra ponctuellement. Il a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

«C’est avec une immense fierté que je rejoins ce club historique en tant que préparateur mental, spécialisé sur les aspects psychosociaux et l’optimisation de la performance collective et individuelle, écrit-il. Après plusieurs années passées dans l’univers du rugby, entamer cette expérience vers le football représente une opportunité et un défi exceptionnel. Si les ballons changent de forme, les leviers de l’expérience humaine, eux, restent universels. C’est la convergence entre mon parcours de terrain - joueur, entraîneur et manager - et mes formations universitaires qui guident mon approche aujourd’hui. Je suis ravi de m’engager dans cette nouvelle mission au sein de l’Olympique Lyonnais, en binôme avec l’expérimenté Raphaël Homat», a-t-il ainsi déclaré.