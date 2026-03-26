Le RC Lens réagit à son report du match face au PSG !

Le sort en est jeté. Comme l’avait craint quelques heures avant le verdict Joseph Oughourlian, le président et propriétaire lensois, la LFP a bel et bien décidé du report de Lens-PSG. Programmé initialement le 11 avril prochain, et pile situé entre l’aller (8 avril) et le retour (14 avril) de quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, ce match comptant pour la 29e journée de championnat de Ligue 1 aura finalement lieu le mercredi 13 mai. Le match opposant Brest à Strasbourg est également reporté le même jour. «Le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai», indiquait le communiqué de la Ligue ce jeudi 26 mars. Pour se justifier, l’instance s’en est référée à sa volonté de préserver les intérêts du football français et de favoriser le calendrier des clubs toujours en lice en coupes d’Europe. Le PSG et Strasbourg en avaient fait la demande.

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Cette décision, attendue avant même la réunion du conseil d’administration, avait déjà commencé à faire polémique. Le RC Lens s’estime lésé et affirmait ne pas avoir à subir le calendrier du PSG. D’une part, les Sang et Or se retrouvent avec un trou dans le planning (aucun match entre 4 et le 19 avril), tout en devant enchaîner 3 matchs en 8 jours en raison de la reprogrammation (entre le 8 et le 16 mai). D’autre part, ce Lens-PSG pourrait bien décider du titre puisque les deux équipes sont respectivement 2es et 1res du championnat à un point d’écart. Les Artésiens avaient déjà manifesté leur mécontentement il y a deux jours et ce jeudi, ils ont réagi assez sobrement à la décision de la LFP. «Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du Conseil d’Administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité, réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs, et précise que les modalités de billetterie seront communiquées individuellement par email à chaque supporter.»