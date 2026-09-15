Real Madrid : Mbappé, Konaté et Vinicius au cœur d’une grosse polémique en Espagne

Le Real Madrid a eu très chaud ce mardi à Elche. Dans l’obligation de l’emporter pour ne pas laisser le FC Barcelone prendre une avance encore plus large en tête, la Casa Blanca s’est fait peur, mais a fini par l’emporter (3-2). Güler et Mbappé avaient mis leur équipe sur de bons rails, profitant pleinement d’un temps fort avant que le collectif n’éteigne la lumière en seconde période. En force de subir, les locaux ont fini par égaliser durant les dix dernières minutes. Finalement, la qualité du banc de touche aura fait la différence et Mbappé a pu décaler Espi pour le but de la victoire dans le temps additionnel.

La suite après cette publicité

Ce soir, les Merengues occupent la 2e place de Liga, à égalité de points avec le Barça mais c’est une tout autre histoire qui anime les médias espagnols. En ouverture de ce match, durant l’échauffement, les joueurs madrilènes se sont tous présentés avec un t-shirt de soutien à la ville de Ceuta, confrontée à une grave crise migratoire depuis plusieurs semaines. «Todos somos Caballas» pouvait-on lire, soit «Nous sommes tous des Ceutiens» en français. Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Vinicius Junior portaient également ce t-shirt mais remonté jusqu’à la poitrine, de manière à masquer une partie du message.

La suite après cette publicité

Le geste de Mbappé, Konaté et Vinicius va faire du bruit

Les médias espagnols n’ont évidemment pas loupé la séquence, qui risque de faire parler d’elle quelques jours encore. Le sujet est brûlant chez nos voisins. Cette enclave située sur le continent africain est le théâtre d’un afflux très important de migrants (environ 70 000) ayant réussi à passer la frontière irrégulièrement depuis le mois de juillet. Bon nombre d’entre eux ont déjà été raccompagnés côté marocain mais le sujet ravive les tensions entre l’Espagne et son voisin, sur fond de tension diplomatique et de débat autour de l’immigration côté européen. L’extrême droite espagnole s’est emparée du sujet notamment.

Lors de la réception de l’Inter la semaine dernière en Ligue des Champions déjà, une partie des supporters du Real Madrid avait affiché son soutien aux habitants de l’enclave en déployant son drapeau. «Ceuta n’est pas à vendre, Ceuta sera défendue» scandaient certains. Avant cela, des chants islamophobes et antisémites avaient déjà été entendus aux abords du Santiago-Bernabéu. Le Real Madrid n’a pas encore réagi à l’acte politique de ses trois joueurs mais cela risque de faire du bruit. Ces dernières heures, Ez Abde (Betis) avait été pris à partie sur les réseaux sociaux pour avoir porté ce même t-shirt, lui qui possède les deux nationalités. Il y voyait « un soutien à une population et ses habitants, indépendamment de leur nationalité. »