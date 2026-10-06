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UEFA Nations League

Équipe de France : Zidane bat un record de 2002 pour un sélectionneur

Par Valentin Feuillette
1 min.
Zinedine Zidane @Maxppp
France 4-1 Belgique

Zinédine Zidane réalise des débuts particulièrement solides sur le banc de l’Équipe de France. Après ses quatre premiers matches à la tête des Bleus, le sélectionneur affiche un bilan de trois victoires et un match nul. Un départ qui lui permet d’égaler la meilleure entame réalisée par un sélectionneur français depuis le début du siècle.

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Zidane rejoint ainsi Jacques Santini, qui avait, lui aussi, enregistré trois victoires et un nul lors de ses quatre premières rencontres avec les Bleus en 2002. Une statistique qui vient souligner le bon lancement du mandat du champion du monde 1998, même si le nouveau sélectionneur devra désormais confirmer cette dynamique lors des prochains rassemblements.

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