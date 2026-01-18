Ligue 1 : le Stade Rennais accroché par Le Havre, le Paris FC enfonce Nantes

Après les larges victoires du PSG et de l’OM, la 18e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec deux affiches programmées à 17h15. Au Roazhon Park, le Stade Rennais accueillait Le Havre avec une belle opportunité de se rapprocher du podium. Sixièmes au coup d’envoi, les hommes d’Habib Beye se présentaient en 3-4-3 avec Embolo et Lepaul en pointe. Sous les yeux de sa nouvelle recrue Sofiane Boufal, le HAC s’articulait de son côté en 4-4-2 et comptait notamment sur le jeune Kenny Quétant pour déstabiliser le bloc breton. Si les Rennais prenaient rapidement le contrôle du cuir, ce sont bien les Ciel et Marine qui se montraient les plus dangereux au cours du premier acte.

Orphelin de Soumaré et Lloris, blessés et remplacés, le club doyen se signalait à plusieurs reprises sur le but rennais mais Samba ne tremblait pas face à Seko (32e) puis Samatta (38e). Après la pause, Rennes pensait surprendre la bande à Didier Digard mais Frankowski voyait son but refusé pour une main au départ de l’action (48e). Trouvé par Al-Tamari, Lepaul butait lui sur Mpasi (51e) avant de voir son but refusé pour une position de hors-jeu d’Embolo (59e). Dominateurs, les Rennais allaient finalement craquer… Sur une frappe du pied gauche de Rassoul Ndiaye, Mambimbi déviait le cuir et trompait Samba (0-1, 69e). Dans le dernier quart d’heure, Blas et Meïté faisaient leur apparition. Un coaching payant puisque c’est Blas qui trouvait Embolo pour le but de l’égalisation (1-1, 86e). Avec ce match nul (1-1), les Bretons grimpent provisoirement à la 5e place. Le Havre est 14e.

Rennes accroché, le PFC retrouve la victoire

Dans l’autre rencontre du jour, le Paris FC, tombeur du PSG en Coupe de France, se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes. Un match de la peur qui tournait rapidement à l’avantage des Franciliens. Sur un ballon perdu par les Nantais, Kebbal en profitait pour progresser et tromper Lopes d’une frappe du gauche des 20 mètres (0-1, 6e). Mis en confiance, le PFC doublait même la mise dans la foulée. Décalé par Krasso, Gory ne se faisait pas prier pour enfoncer les Canaris mais la VAR annulait finalement ce but pour une faute au préalable (11e). Une entame cauchemardesque pour les Nantais, qui perdaient également Machado sur blessure (18e). Omniprésent, Kebbal continuait lui de régaler et permettait aux siens de virer en tête à la pause.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Rennes 31 18 +5 8 7 3 30 25 14 Le Havre 19 18 -8 4 7 7 16 24

Au retour des vestiaires, Nantes réagissait d’entrée de jeu. Trouvé dans la profondeur par Mwanga, Abline relançait le FCN d’une frappe parfaite dans la lucarne droite parisienne (1-1, 50e). Plus fringuant, les locaux ne parvenaient toutefois pas à prendre l’avantage. Les débats s’équilibraient et c’est finalement le PFC qui frappait à nouveau. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Koleosho, oublié au second poteau, profitait d’un centre de Traoré pour conclure au près (1-2, 78e) et donner la victoire aux siens. Au classement, Nantes stagne à une dangereuse 16e place avec désormais cinq points de retard sur leur adversaire du soir, 13e.