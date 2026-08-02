Kvaratskhelia vise le Ballon d’Or, Endrick envoie un message fort à Mourinho

Kvaratskhelia, retour ambitieux

Kvara, le prétendant. Auteur d’un dernier exercice très réussi, le Géorgien fait partie des favoris au Ballon d’Or. D’autant plus que lors de la Coupe du Monde à laquelle il n’a pas participé, aucun joueur ne s’est réellement démarqué. “Déjà prêt à dégainer”, ajoute L’Équipe. Kvaratskhelia a passé un été très structuré, entre repos, famille, suivi de la Coupe du monde à la télé et préparation individuelle. Privé de Mondial avec la Géorgie, il a transformé cette frustration en moteur pour revenir encore plus fort avec le PSG. Il a repris tôt le travail physique pour arriver prêt dès le début de saison, alors que beaucoup d’internationaux seront encore en rodage. L’objectif va maintenant être de débuter fort cette nouvelle saison et de rester dans la course au Ballon d’Or en marquant les esprits sur les dernières semaines d’août et évidemment tenter d’aller chercher une troisième Ligue des Champions d’affilée.

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Endrick pose des problèmes à Mourinho

Voilà ce qui est écrit dans Marca : « Mou, voici le buteur que tu ne voulais pas ». Endrick a répondu sur le terrain aux nouveaux recrutements offensifs de Madrid, qui renforcent la concurrence au poste d’avant-centre face à Mbappé. Entré rapidement dans le vif du sujet avec seulement trois séances d’entraînement, il a marqué contre la Fiorentina au bout de 12 minutes. Le Brésilien brille par son attitude : vacances écourtées, travail intense et engagement défensif pour convaincre son entraîneur. Le message est clair, Endrick ne veut pas subir la concurrence, mais gagner sa place par le travail et les buts. "Le club lui envoie un signal en recrutant Carlos Espi et lui répond immédiatement par une prestation forte", écrit le journal.

Le Barça a une alternative pour son 9

Dans Mundo Deportivo, « l’impact Hamza », peut-on lire en une. Auteur d’un doublé lors du match amical face à Birmingham, Hamza Abdelkarim a marqué les esprits pour sa première apparition avec l’équipe première du FC Barcelone. Il est maintenant vu comme une vraie solution offensive pour Hansi Flick. Le jeune égyptien, signé par le Barça en février, a déjà connu une progression rapide : Al-Ahly, équipe première, Coupe du monde U17, puis Coupe du Monde 2026 avec l’Égypte. Après le Mondial, il a renoncé à ses vacances pour rejoindre directement la préparation du Barça et convaincre l’entraîneur. Flick a salué son humilité, son caractère et sa présence dans la surface, des qualités utiles dans un secteur offensif encore incertain. Avec le départ de Lewandowski et l’avenir flou de Ferran Torres, il pourrait avoir un rôle à jouer cette saison.