Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Barça : la sortie forte d’Hansi Flick sur son avenir

Par Kevin Massampu
1 min.
Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone @Maxppp
Barcelone Celta Vigo

Au FC Barcelone depuis l’été 2024, Hansi Flick a permis au club catalan de retrouver les sommets sur le plan national et d’être à nouveau un candidat crédible à la victoire finale en Ligue des Champions. Malgré l’élimination en quart de finale cette saison contre l’Atlético de Madrid, le technicien allemand ne perd pas espoir. Alors que son contrat se terminera en juin 2027, l’ancien coach du Bayern s’est montré très clair en conférence de presse avant la réception du Celta Vigo en Liga, mercredi : il veut prolonger son aventure en Catalogne et remporter la C1, pour l’ultime étape de sa carrière de coach.

La suite après cette publicité

« Mon objectif est de renouveler mon contrat (au Barça). Ce sera la dernière étape de ma carrière. J’ai de très bonnes impressions, je souhaite prolonger mon contrat, mais ce n’est pas le moment d’en parler. Je sens que tout l’environnement ici constitue la meilleure étape de ma carrière. Ma famille est très heureuse, mon staff aussi, tout se passe très bien. C’est fantastique de voir tout ça. Un club comme le Barça a le rêve de remporter la Ligue des Champions, il faut se battre ensemble pour ça et l’année prochaine, on va réessayer », a-t-il indiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Hansi Flick

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier