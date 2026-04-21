Barça : la sortie forte d’Hansi Flick sur son avenir

Au FC Barcelone depuis l’été 2024, Hansi Flick a permis au club catalan de retrouver les sommets sur le plan national et d’être à nouveau un candidat crédible à la victoire finale en Ligue des Champions. Malgré l’élimination en quart de finale cette saison contre l’Atlético de Madrid, le technicien allemand ne perd pas espoir. Alors que son contrat se terminera en juin 2027, l’ancien coach du Bayern s’est montré très clair en conférence de presse avant la réception du Celta Vigo en Liga, mercredi : il veut prolonger son aventure en Catalogne et remporter la C1, pour l’ultime étape de sa carrière de coach.

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« Mon objectif est de renouveler mon contrat (au Barça). Ce sera la dernière étape de ma carrière. J’ai de très bonnes impressions, je souhaite prolonger mon contrat, mais ce n’est pas le moment d’en parler. Je sens que tout l’environnement ici constitue la meilleure étape de ma carrière. Ma famille est très heureuse, mon staff aussi, tout se passe très bien. C’est fantastique de voir tout ça. Un club comme le Barça a le rêve de remporter la Ligue des Champions, il faut se battre ensemble pour ça et l’année prochaine, on va réessayer », a-t-il indiqué.