La stat hallucinante de Gonçalo Ramos avec le Portugal

Le Portugal a été bousculé, mais la Seleçao sera bel et bien au rendez-vous des 1/4 de finale de la Nations League, après son succès renversant contre la Norvège (2-1). Une rencontre durant laquelle Gonçalo Ramos a une nouvelle fois brillé. Aligné à la pointe de l’attaque portugaise, aux côtés de João Félix, l’avant-centre de l’AC Milan a inscrit le but de la victoire des Lusitaniens, au Dragão, ce dimanche soir.

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Buteur pour son troisième match consécutif avec le Portugal, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est sur un nuage en sélection. L’ancien Benfiquista a inscrit 13 de ses 14 buts en sélection sans la présence de Cristiano Ronaldo sur la pelouse. De plus, sa sélection a toujours gagné lorsqu’il a marqué. Encore la preuve, ce dimanche soir. De quoi renforcer son statut de successeur présumé de la légende CR7, à la pointe de l’attaque.