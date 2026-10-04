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UEFA Nations League

Espagne : Luis de la Fuente lâche une déclaration folle sur Lamine Yamal

Par Allan Brevi
1 min.
Espagne 3-1 Tchéquie

Lamine Yamal continue d’affoler les compteurs avec l’Espagne. Déjà buteur contre l’Angleterre et la Croatie, l’ailier du FC Barcelone a encore trouvé le chemin des filets samedi face à la Tchéquie (3-1), en Ligue des Nations. Avec cette nouvelle réalisation, il porte son total à 12 buts en 11 matches cette saison, club et sélection confondus, confirmant son incroyable début d’exercice.

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Après la rencontre, Luis de la Fuente s’est montré particulièrement élogieux envers son jeune talent. Le sélectionneur espagnol estime que Yamal possède encore une marge de progression énorme et qu’il s’impose déjà comme une référence internationale. « Il est déjà une référence au niveau international, et il est en train de devenir un joueur de légende », a notamment lancé le technicien, qui voit le meilleur de son attaquant encore à venir.

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