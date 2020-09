AS Roma : Corentin Louakima justifie son départ du PSG

Formé au PSG, Corentin Louakima (17 ans) a choisi de quitter son club formateur pour rallier l'AS Roma. Le jeune latéral droit qui peut également évoluer dans l'axe, a donc paraphé son premier contrat professionnel avec le club de la Louve. Dans une interview accordée à Goal, l'intéressé a expliqué son choix de partir à l'étranger. Un sacré défi pour un joueur aussi jeune.

« J'ai été séduit par le projet de l'AS Roma. Après ma blessure au mois de février, le PSG s'est dit prêt à me garder, mais ils m'ont aussi annoncé que si j'avais une opportunité intéressante, ils ne me fermeraient pas la porte. On a pesé le pour et le contre avec ma famille, et on a décidé de partir, » a ainsi commenté Louakima. Le plus dur démarre désormais pour l'international U16 français...