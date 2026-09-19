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UEFA Nations League

L’avis d’Arsène Wenger sur l’arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus

Par Jordan Pardon
1 min.
Arsène Wenger @Maxppp

Figure incontournable de la Premier League, Arsène Wenger est aujourd’hui chargé du développement du football mondial à la FIFA. Cela ne l’empêche pas de garder un œil sur l’actualité de l’équipe de France. Invité surprise au micro de Ligue 1+ ce samedi lors de Paris FC - Strasbourg, l’ancien entraîneur d’Arsenal a évoqué l’arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus.

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« Il est bien dans son rôle, tout le monde l’attend, il y a quand même une base en France qui fait que c’est très difficile de ne pas bien faire. Après, entre une demi-finale et une finale de Coupe du Monde, il y a des années où ça passe, d’autres non. Mais il y a beaucoup d’attentes, donc il est sous pression, mais il est habitué, il a connu ça toute sa carrière. En tout cas, on lui souhaite tout le meilleur parce qu’on aime une Equipe de France qui gagne »

Pub. le - MAJ le
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