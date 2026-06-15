CdM 2026 : héroïque, le Cap-Vert frustre l’Espagne pour son entrée en lice

Annoncée comme l’une des sélections candidates à la victoire finale, l’Espagne débutait son Mondial face au Cap-Vert, ce lundi soir au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Pour ce match d’ouverture, Luis de la Fuente optait pour un 4-3-3 avec Gavi et Torres alignés aux côtés d’Oyarzabal sur le front de l’attaque. Lamine Yamal débutait lui sur le banc. En face, les « Requins Bleus » s’organisaient en 4-2-3-1 avec Livramento, titularisé en pointe. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, le Cap-Vert subissait rapidement les vagues espagnoles mais faisait preuve d’une très belle solidité défensive.

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Maître de la possession, la Roja attendait ainsi la fin du premier quart d’heure pour cadrer sa première frappe, l’œuvre de Pedri (15e). Très actifs - l’Espagne ayant décidé de passer par les côtés - le néo-Madrilène Cucurella et Llorente multipliaient les débordements mais manquaient de précision dans le dernier geste. Loin d’être impressionné par les champions d’Europe en titre, le Cap-Vert n’hésitait pas à repartir de derrière et initier quelques mouvements collectifs séduisants. Insuffisant toutefois pour perturber la machine ibérique. Toujours accroché à la demi-heure de jeu, l’Espagne balbutiait son football et ne parvenait pourtant pas à trouver la faille.

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Le portier du Cap-Vert a écœuré la Roja !

Dangereuse, la Roja était malgré tout très proche d’ouvrir le score juste avant la pause après un superbe mouvement qui se terminait par une reprise surpuissante de Pedri mais Vozinha s’interposait avec une claquette décisive sous sa barre (36e). Dans la foulée, le feu revenait dans la défense cap-verdienne : Ferran Torres aux six mètres voyait sa reprise échouer sur la barre avant qu’Oyarzabal ne bute sur Vozinha (39e). Le dernier rempart des Requins Bleus était encore impérial sur la frappe de Torres (45e) puis la tête croisée de Laporte (45+3e). Frustrés par un Vozinha XXL et en manque de réussite au cours du premier acte, les Espagnols revenaient avec les mêmes intentions offensives au retour des vestiaires.

Rapidement, Oyarzabal était trouvé dans la surface cap-verdienne mais il lui manquait quelques centimètres pour smasher sa tête (47e). Ruiz s’essayait lui de loin (47e, 51e) puis de la tête (57e). Sans plus de réussite. Dans la dernière demi-heure, la physionomie de ce match ne changeait guère. L’Espagne dominait (27 tirs à 6), le Cap-Vert résistait parfaitement, Vozinha continuait de briller et le tableau d’affichage n’évoluait toujours pas, et ce même après l’entrée du revenant Lamine Yamal. Avec ce match nul frustrant (0-0), l’Espagne rate son entrée en lice et devra lutter pour sortir vainqueur de ce groupe H en attendant l’autre rencontre de cette poule entre l’Uruguay et l’Arabie saoudite.