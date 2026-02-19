Le football italien est à la ramasse !

Rappelez-vous la saison 2022-2023, où l’Italie avait placé un représentant en finale de chaque compétition européenne. L’Inter en Ligue des Champions, l’AS Roma en Ligue Europa et la Fiorentina en Ligue Conférence ont certes chacune perdu la leur, mais avaient montré que le football italien avait gardé de la vigueur. En 2023, 2024, et 2025, les clubs italiens avaient ainsi cartonné à l’indice UEFA, s’imposant comme la deuxième force majeure derrière l’Angleterre. La saison passée, l’Inter avait encore rayonné en Ligue des Champions, en sortant le Bayern Munich et le FC Barcelone avant de perdre contre le PSG en finale.

Mais cette saison, même le club lombard semble perdre les pédales, à l’image de sa cinglante défaite (3-1) face à Bodo Glimt lors du barrage aller. Et si la locomotive intériste freine, elle n’est pas aidée par le reste de l’attelage. Le champion en titre de Serie A, Naples, a disparu dès la phase de ligue, avec une triste 30e place. La Juventus s’est faite balayer par Galatasaray (5-2) et est clairement au bord de l’élimination, tandis que l’Atalanta a perdu 2-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Trois défaites et dix buts encaissés. Les 3 clubs italiens engagés en barrage sont déjà dos au mur, et le niveau affiché actuellement rend la presse italienne pessimiste quant aux chances de remonter le retard.

Sauver les meubles

Il y a trois ans, l’Italie avait placé 3 représentants en quart de finale de la Ligue des Champions (Inter, AC Milan et Naples). En 2026, il pourrait ne plus y avoir de club italien dès les huitièmes de finale. Un coup dur en prévision pour l’indice UEFA. « Nous sommes en chute libre, dépassés et distancés non seulement par l’Angleterre, mais aussi par l’Allemagne, le Portugal et l’Espagne. Une cinquième place en Ligue des Champions la saison prochaine est quasiment impossible. Pour l’instant, il s’agit surtout de sauver les meubles, en spéculant sur des remontées possibles, mais très compliquées », écrit ainsi Sport Mediaset.

Qu’est-ce qui ne tourne pas rond cette saison ? Les spécificités tactiques, avec des équipes disposées en 3-5-2 ou 3-4-3, ne masquent plus le manque de moyens. « La dimension européenne de nos équipes est ce qu’elle est, les investissements sont limités, surtout comparés au football anglais, et les chances de bien figurer reposent souvent davantage sur le sens tactique que sur la technique », rappelle Sport Mediaset. Il reste Bologne, en barrage, et l’AS Roma en Ligue Europa, et la Fiorentina, en Ligue Conférence, pour redorer le blason italien, mais le coup porté aux trois représentants transalpins en Ligue des Champions fait mal. La saison passée déjà, l’AC Milan et la Juventus avait mordu la poussière en barrage, éliminés respectivement par le Feyenoord et le PSV Eindhoven. Deux clubs néerlandais dont les moyens financiers ne surpassent pas ceux des Italiens. Un sursaut d’orgueil est donc attendu la semaine prochaine. «Il faut absolument éviter une sortie d’Europe aussi brutale et aussi rapide », conclut Sport Mediaset.