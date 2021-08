OGCN-OM : Christophe Galtier revient sur le coup de poing de Pablo Fernandez

Pablo Fernandez, préparateur physique de l’Olympique de Marseille, a été suspendu de ses fonctions mercredi, à la suite des premières sanctions de la LFP après les incidents du match entre l’OGC Nice et l’OM. Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier est revenu sur les raisons qui ont amené cette suspension, à savoir le coup de poing asséné à un supporter niçois.

La suite après cette publicité

« Le geste, tout le monde l'a vu. Si c'était mon adjoint qui avait fait ça, je ferais tout pour le défendre et trouver des circonstances atténuantes. Je pense que Jorge Sampaoli doit faire la même chose. Je le défendrais. Je n'ai pas à commenter ça sur le rôle d'exemple. Quand il y a un mouvement de cette sorte, il peut y avoir souvent un manque de maîtrise et une mauvaise analyse de la situation. On le regrette vivement après. Le sport doit vite reprendre. Il y a des gens qui font des atrocités sur terre et qui sont défendus. Quand on est éducateur, je pense et j'en suis sûr, après ne pas avoir su se maîtriser, je suis sûr qu'il est malheureux », a-t-il déclaré.