Liga : La Corogne renverse Villarreal grâce à Aubameyang

La Corogne poursuit son excellent début de saison pour son retour en Liga. Le promu est allé réaliser un gros coup sur la pelouse de Villarreal en s’imposant 3-2 au terme d’une rencontre renversante. Nicolas Pépé avait pourtant parfaitement lancé le Sous-marin jaune en ouvrant le score dès la 10e minute, mais Cruz Luismi a égalisé juste avant la pause (43e) sur un service de Pierre-Emerick Aubameyang. Villarreal a repris l’avantage en seconde période grâce à un but contre son camp d’Adama Traoré, avant qu’Eddahchouri ne remette les deux équipes à égalité seulement trois minutes plus tard. Déjà passeur, Aubameyang s’est finalement transformé en héros en inscrivant le but de la victoire à la 88e minute. L’attaquant gabonais porte ainsi son total à quatre buts en quatre journées de championnat.

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Avec cette victoire, La Corogne confirme un début de saison particulièrement réussi avec huit points pris en quatre journées et une quatrième place provisoire en Liga. Le promu comptait déjà cinq points avant ce déplacement et reste donc invaincu. La situation est totalement différente pour Villarreal, qui n’a toujours pas remporté le moindre match de championnat. Après deux nuls contre le Racing Santander et l’Atlético de Madrid puis une défaite face à Alavés (0-1), le club compte seulement deux points et occupe la 16e place. La Corogne tentera de poursuivre sa série dimanche prochain sur la pelouse de Getafe, tandis que Villarreal devra rapidement se relever avant son premier rendez-vous de Ligue des Champions, mardi à Dortmund.