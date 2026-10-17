Monaco : Fati savoure son retour en forme

En conférence de persse, Ansu Fati, qui a retrouvé le chemin des filets jeudi lors de la victoire de Monaco à Sofia (2-1) en Ligue Conférence, n’a pas caché sa joie après son retour en forme après un été compliqué et plusieurs blessures. À la veille du déplacement à Lorient, l’attaquant monégasque s’est confié sur son état physique. « Je suis très heureux d’être de retour, vraiment. Je me suis senti très bien lors du dernier match. L’objectif est maintenant de continuer à accumuler du temps de jeu et de continuer à progresser », a confié l’Espagnol.

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Pour sa première titularisation de la saison, l’ancien joueur du FC Barcelone a effectivement montré de belles dispositions, confirmant les signes encourageants de son retour. Mais le chemin a été long pour retrouver les sensations et enchaîner les rencontres. « C’était un peu long car j’ai rencontré des contretemps, des petites blessures qui m’ont empêché de retrouver l’équipe plus tôt. J’ai beaucoup travaillé pour revenir le plus vite possible. Ce qui est le plus dur, c’est de ne pas pouvoir être sur le terrain. Je donnerais tout ce que j’ai pour ne plus jamais être blessé. Je travaille quotidiennement pour réduire au maximum les risques, et j’espère que tout cela finira par s’arrêter. Je pense que le meilleur reste à venir », a-t-il poursuivi. Désormais, Ansu Fati espère enfin tourner la page et retrouver de la continuité sous les couleurs monégasques.