CdM 2026 : la France s’impose facilement face à l’Irak après une longue attente

Après un joli succès acquis face au Sénégal pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France retrouvait ce lundi soir l’Irak, la sélection a priori la plus faible du groupe I, avec l’objectif clair d’engranger 3 nouveaux points avant le dernier match face à la Norvège. Avec trois changements par rapport à la première équipe alignée par Didier Deschamps, Digné, Koné et Barcola aux places de Théo Hernandez, Tchouameni et Doué. Des nouveaux venus qui se distinguaient d’entrée, avec un débordement de Digne et une frappe de Koné, que Mbappé tentait de reprendre (2e).

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Contrairement à leur première sortie, les Bleus entraient bien dans la rencontre, avec une pression constante et plusieurs situations intéressantes dans le premier quart d’heure. Les Irakiens peinaient à sortir de leur moitié de terrain et la menace se précisait, minute après minute. Et à la 14e minute, Olise servait Mbappe à l’entrée droite de la surface. Le capitaine français envoyait un missile dans le petit filet opposé (1-0, 14e). Un début de match idéal pour l’équipe de France, qui ne relâchait pas la pression. Jusqu’à la pause fraîcheur, qui coupait le rythme et qui permettait à l’Irak de souffler. La pluie faisait alors son apparition, les contacts se durcissaient, avec des tacles de plus en plus tranchants. Mbappé, lui, offrait un superbe numéro pour entrer dans la surface mais ne parvenait pas à tirer (42e). C’était le dernier frisson de la première période, et on ne pensait pas attendre 2h15 pour en revivre un autre.

Une attente interminable

2h12, précisément, c’est le temps qu’a duré l’interruption de la rencontre, en raison de violents orages et du protocole mis en place. Le stade a été évacué et les deux équipes ont dû prendre leur mal en patience, le temps que l’orage se dissipe, même si la pluie redoublait d’intensité encore par instants. C’est à 20h, heure locale (2h en France) que la deuxième mi-temps a repris, sur un terrain forcément marqué par les intempéries. Le jeu en a pâti, et aussi les relances irakiennes. Sur un six mètres anodin, Tahseen voulait glisser la balle à son gardien, trop court, et le ballon parvenait directement à Dembélé, qui servait Mbappé pour le 2-0 (54e). Olise trouvait la barre (58e), puis Dembélé trouvait les gants de Basil (59e) et la France déroulait son jeu face à des Irakiens dépassés.

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Et Dembélé, libéré après sa passe décisive, lançait définitivement son Mondial en inscrivant le troisième but, sur un nouveau caviar signé Olise (3-0, 66e). Les deux hommes pouvaient laisser leur place dans la foulée, remplacés par Cherki et Doué. Coincidence ou pas, le jeu français se mettait sur pause, et ce sont les Irakiens qui confisquaient un peu le ballon, pour s’offrir leurs premières actions avec Al Hamadi qui se jetait devant Saliba pour reprendre un centre, sans trouver le cadre (75e). La France reprenait le dessus, Gusto et Akliouche pouvaient se dégourdir les jambes en replaçant Koundé et Barcola (83e). Mbappé ratait une belle occasion de rater le triplé (90e). Le principal a été fait, à l’issue d’un match qui se sera étalé sur près de 4 heures. Les Bleus sont d’ores et déjà qualifiés pour la suite de la compétition et joueront la première place face à la Norvège dès vendredi.