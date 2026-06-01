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Senne Lammens élu recrue de l’année de Premier League… devant Rayan Cherki

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Senne Lammens avec Manchester United @Maxppp

À seulement 23 ans, Senne Lammens s’est imposé comme l’une des meilleures signatures du dernier mercato estival de Manchester United. Ce lundi, le gardien belge a remporté le titre de meilleure recrue de la saison 2025/26 en Premier League. Transféré pour 21 millions d’euros, le gardien belge a justifié chaque centime investi grâce à des performances de haut vol et une maturité impressionnante pour son âge avec 8 clean sheets en PL lors de cette cuvée.

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Ce titre honorifique récompense un joueur devenu rapidement indispensable dans le championnat le plus exigeant du monde et dans une équipe qui sortait de saisons avec le très critiqué André Onana. Par contre, le Belge termine devant Rayan Cherki, qui était également nommé dans cette catégorie. Malgré une énorme première saison avec Manchester City, le joueur formé à l’OL perd la possibilité de gagner son premier titre individuel cette saison, après avoir déjà perdu dans la catégorie du meilleur jeune joueur de la cuvée.

Pub. le - MAJ le
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