Menu Rechercher
Commenter 5
Coupe féminine UEFA

LdC (F) : L’OL arrache le nul contre la Juventus après une remontée de trois buts

Par André Martins
1 min.
Wendie Renard sous les couleurs de l'OL @Maxppp
Juventus 3-3 Lyon

Exploit de l’OL Lyonnes lors de cette 4e journée de Ligue des champions féminine. Menées 3-0 à la mi-temps sur la pelouse de la Juventus Turin, les joueuses de Jonatan Giráldez sont parvenues à décrocher un point dans les toutes dernières minutes de la rencontre, terminée sur un score de 3-3. Chiara Beccari avait ouvert le score en lobant Christiane Endler, avant que Michela Cambiaghi et Tatiana Pinto n’aggravent l’avantage pour la Juve.

La suite après cette publicité

La réaction lyonnaise a commencé à la 60e minute, avec une frappe croisée de Tabitha Chawinga depuis le côté gauche de la surface de réparation. Alors que la seconde période était à sens unique, la tête de Marie-Antoinette Katoto a réduit l’écart au minimum (79e), avant que Wendie Renard ne transforme un penalty salvateur (90e), permettant à l’OL de rester invaincu dans la compétition et de prendre provisoirement la première place du classement en attendant le match du FC Barcelone.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe féminine UEFA
Lyon
Juve Torino

En savoir plus sur

Coupe féminine UEFA Coupe féminine UEFA
Lyon Logo Lyon
Juve Torino Logo Juventus Turin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier