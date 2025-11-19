LdC (F) : L’OL arrache le nul contre la Juventus après une remontée de trois buts
Exploit de l’OL Lyonnes lors de cette 4e journée de Ligue des champions féminine. Menées 3-0 à la mi-temps sur la pelouse de la Juventus Turin, les joueuses de Jonatan Giráldez sont parvenues à décrocher un point dans les toutes dernières minutes de la rencontre, terminée sur un score de 3-3. Chiara Beccari avait ouvert le score en lobant Christiane Endler, avant que Michela Cambiaghi et Tatiana Pinto n’aggravent l’avantage pour la Juve.
La réaction lyonnaise a commencé à la 60e minute, avec une frappe croisée de Tabitha Chawinga depuis le côté gauche de la surface de réparation. Alors que la seconde période était à sens unique, la tête de Marie-Antoinette Katoto a réduit l’écart au minimum (79e), avant que Wendie Renard ne transforme un penalty salvateur (90e), permettant à l’OL de rester invaincu dans la compétition et de prendre provisoirement la première place du classement en attendant le match du FC Barcelone.
