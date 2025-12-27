Menu Rechercher
L’OL suit de près Santiago Ramos Mingo

Paulo Fonseca à l'OL @Maxppp

Alors qu’il explose au Brésil, le défenseur Santiago Ramos Mingo attire les convoitises en Europe. Passé par le Barça Atlètic, il s’est finalement imposé de l’autre côté de l’Atlantique, à Bahia, jusqu’à doubler sa valeur marchande en six mois pour atteindre les 11 millions d’euros grâce à sa précision balle au pied et sa solidité dans les duels. Selon Sport, l’Argentin pourrait changer de club lors du mercato hivernal.

Plusieurs clubs européens suivent de près sa progression : l’Olympique Lyonnais s’était déjà renseigné cet été, et le PSV, le Besiktas ou encore Southampton se sont également manifestés ces derniers mois. Jeune, rapide et encore perfectible, ce central gauche représente une option séduisante pour les clubs qui cherchent une solution pour le présent et l’avenir, avec un coût plutôt raisonnable.

