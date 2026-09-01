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Premier League

Liverpool va débourser 35M€ pour un gardien de 18 ans

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lucca Brughmans @Maxppp

Actif cet été, Liverpool a déjà déboursé plus de 230 millions d’euros avec les arrivées de Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Jérémy Jacquet (Stade Rennais), Victor Munoz (Osasuna), Ifeanyi Ndukwe (Austria Vienne) et Ronald Araujo (FC Barcelone). Le club anglais ne va pas s’arrêter là pour autant puisque le dossier Djylian N’Guessan (AS Saint-Étienne) se poursuit. Un autre jeune élément pourrait aussi être recruté par les Reds.

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Selon Het Laaste Nieuws, Liverpool aurait trouvé un accord avec Genk pour le transfert de son gardien Lucca Brughmans. Âgé de 18 ans, le jeune Belge devrait signer jusqu’en juin 2031 (option jusqu’en juin 2032) et pourrait finir la saison en Premier League. Il reste des détails à conclure, mais le transfert devrait se boucler pour 33 millions d’euros ainsi que 2 millions d’euros de bonus. De quoi battre le record du transfert le plus élevé du club qui date de début août et le transfert de Konstantinos Karetsas vers le Borussia Dortmund.

Pub. le - MAJ le
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