Le Real Madrid se désolidarise de Kylian Mbappé dans la polémique avec la Chine

La polémique autour de Kylian Mbappé et de la Chine prend une nouvelle tournure. Après la diffusion d’une vidéo dans laquelle l’attaquant du Real Madrid réagit à des montages humoristiques le représentant en dictateur, avec notamment une référence à Mao Zedong, le Français s’est retrouvé au cœur d’une vive controverse. Ses propos ont provoqué une vague d’indignation en Chine, où plusieurs marques ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec lui. Malgré ses excuses publiques, la pression ne retombe pas. La Fédération chinoise de football a protesté, des médias d’État ont supprimé des contenus le concernant et la question de ses conséquences commerciales continue d’alimenter les débats.

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La réaction de Javier Tebas a également contribué à amplifier l’affaire avec une rencontre en urgence avec l’ambassadeur chinois d’Espagne. Le président de la Liga a présenté ses excuses au peuple chinois au nom de la compétition, en soulignant que les agissements d’un seul individu ne devaient pas nuire aux relations construites avec les partenaires et les supporters locaux. Une prise de position forte qui contraste avec la ligne défendue par le Real Madrid. D’après les informations publiées par OK Diario, le club madrilène entend préserver ses relations commerciales avec la Chine et considère que les propos de son joueur relèvent d’une expression personnelle, sans intention d’offenser. La Casa Blanca affirme ainsi que ses accords avec ses sponsors chinois restent inchangés, malgré les ruptures de contrats visant directement Mbappé.

La Chine exige plus du Real Madrid

Cette position du Real Madrid est désormais au centre d’un nouvel épisode diplomatique et médiatique. Relayant les informations d’OK Diario, le média chinois Dongqiudi rapporte qu’un porte-parole du Centre des sports et de la jeunesse de China Media Group, le groupe auquel appartient CCTV, a publiquement rejeté l’explication du club espagnol. « Nous avons pris note de la déclaration publique du Real Madrid. Hier et aujourd’hui, le président de la Liga et d’autres parties concernées ont adressé à plusieurs reprises des lettres à CCTV pour présenter des excuses publiques. Nous estimons que les propos scandaleux de Mbappé ont blessé le peuple chinois, franchi une limite et outrepassé les limites de la liberté d’expression. Mbappé est un joueur du Real Madrid, et le club porte une lourde responsabilité. Par conséquent, nous rejetons l’explication du Real Madrid selon laquelle Mbappé “n’a jamais intentionnellement offensé et a affirmé que les joueurs ont le droit d’exprimer leurs opinions personnelles”, et nous désapprouvons la position du Real Madrid. » Une réponse qui montre que les excuses et les explications avancées jusqu’ici n’ont pas convaincu les interlocuteurs chinois.

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Le porte-parole s’est également montré particulièrement ferme sur la situation commerciale du club. Alors que le Real Madrid assure que ses partenariats chinois se poursuivent normalement, China Media Group refuse de valider cette affirmation et avertit la direction madrilène qu’elle ne peut pas ignorer la colère suscitée par cette affaire. « Concernant l’affirmation du Real Madrid selon laquelle “le partenariat du club avec ses sponsors chinois reste inchangé”, nous ne la vérifierons pas. Toutefois, nous rappelons que les paroles et les actes susceptibles de blesser le peuple chinois susciteront naturellement l’indignation de tous les secteurs de la société chinoise. Nous espérons que le Real Madrid ne se bercera pas d’illusions. Tant que le Real Madrid n’aura pas présenté d’excuses, toute autre discussion est suspendue. » Le message est sans ambiguïté. Le Real Madrid cherche à distinguer les propos personnels de Mbappé de ses propres engagements commerciaux, mais cette stratégie ne suffit pas à apaiser la partie chinoise, qui réclame désormais des excuses publiques du club.