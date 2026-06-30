CdM 2026, Pays-Bas : l’image impressionnante du crâne en sang de van Hecke contre le Maroc

Grosse frayeur pour Jan Paul van Hecke. Alors que le choc Pays-Bas - Maroc battait son plein, le défenseur néerlandais a été victime d’un choc involontaire avec le genou de Neil El Aynaoui lors d’un duel aérien. Touché au front, il s’est retrouvé le crâne en sang, une image impressionnante qui a immédiatement nécessité l’intervention des soigneurs.

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Après plusieurs minutes de soins sur la pelouse, le saignement a finalement été stoppé. Van Hecke a pu reprendre sa place sur le terrain sous les applaudissements du public, alors qu’un clapping commun s’est spontanément lancé dans les tribunes pour soutenir le joueur néerlandais.