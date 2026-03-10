Le tacle d’Eagle Football Group à John Textor

Des propos qui font réagir. Il y a quelques heures, John Textor a expliqué dans la presse brésilienne se trouver en parfaite entente avec Ares. Le fonds américain tient un accord avec Eagle Football Group, la hodling détenant l’OL. Cette dernière n’a pas vraiment apprécié la dernière sortie médiatique de l’homme d’affaires américain, qu’elle a licencié après ses aventures financières particulièrement risquées. Eagle s’est même senti d’apporter des précisions dans un communiqué.

Ce dernier écrit d’emblée que «pour éviter le pire», «Eagle Football Group (EFG) avait obtenu en urgence 87 M€ de financement supplémentaire, adossés à une garantie bancaire de 30 M€ apportée personnellement par Michele Kang (présidente). Ce sauvetage financier avait une contrepartie directe sur la gouvernance : John Textor, fondateur et PDG d’EFG, a été contraint de démissionner, et Michele Kang a pris la tête du groupe. C’est cette nouvelle configuration qui a convaincu la DNCG de lever la relégation et de maintenir l’OL en Ligue 1.»