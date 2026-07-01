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Coupe du Monde

Equipe de France : incompréhension totale durant la sortie de Lucas Digne

Par Tom Courel
1 min.
Lucas Digne avec l'équipe de France @Maxppp

Alors que l’équipe de France a marqué les esprits face à la Suède lors des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 (3-0), Lucas Digne a inquiété le staff de Didier Deschamps hier soir. En effet, le latéral gauche d’Aston Villa a cédé sa place à Théo Hernandez à la 77e minute, mais le Tricolore de 32 ans voulait seulement boire de l’eau. Face à cette situation, Digne s’est retrouvé dans une incompréhension totale, puisque les responsables ont cru à une éventuelle blessure.

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À la fin de la rencontre, le joueur de Premier League a notamment évoqué sa joie au micro de M6, sans revenir sur ce moment délicat. « Il faisait un peu chaud mais finir à 3-0, c’est super. On se tire tous vers le haut. On sait tous ce qu’on est venus chercher. C’est un plaisir de jouer comme ça. On va se projeter sur le Paraguay » a-t-il indiqué au diffuseur, avant d’ajouter un propos sur ses coéquipiers. « Les offensifs font tous les efforts défensifs ». Rendez-vous ce samedi à 23h00.

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