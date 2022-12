Dubai Super Cup : Liverpool termine par une large victoire contre l'AC Milan

Dans le cadre de la dernière rencontre amicale de la Dubai Super Cup, d'ores et déjà remportée par Arsenal, Liverpool croisait le fer avec l'AC Milan. Avant d'affronter Manchester City en Carabao Cup, dans six jours, les hommes de Jurgen Klopp voulaient donc faire le plein de confiance. Défaits par l'OL lors de leur premier match, les Reds entamaient parfaitement cette rencontre.

Servi par Joel Matip, Mohamed Salah trouvait ainsi l'ouverture dès la cinquième minute de jeu (1-0, 5e). Malgré ces débuts rêvés, les coéquipiers de Roberto Firmino craquaient peu avant la demi-heure de jeu et Alexis Saelemaekers remettaient les deux formations à hauteur (1-1, 29e). Juste avant la pause, Thiago redonnait finalement l'avantage aux siens (2-1, 41e). Dominateurs, les Reds conservaient leur avance au retour des vestiaires et aggravaient même le score dans les derniers instants par l'intermédiaire de Darwin Nunez, remplaçant au coup d'envoi et auteur d'un doublé (82e, 89e). Score final : 4-1.

