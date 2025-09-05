Menu Rechercher
Commenter 63
Le tacle de Frank McCourt à Nasser Al-Khelaïfi

Frank McCourt pendant un match PSG-OM @Maxppp

Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, et Joseph Oughourlian, le patron du RC Lens sont décidés à partir en croisade contre Vincent Labrune et sa gestion de la LFP des dernières années. Parmi les principaux soutiens du président de la ligue se trouve Nasser Al-Khelaïfi. Labrune ne manque d’ailleurs jamais une occasion de remercier et même féliciter le président du PSG, lequel fait la pluie et le beau temps dans le football français, grâce à ses réseaux d’influence et ses multiples casquettes.

Dans un entretien au Figaro, McCourt juge l’action du Qatari. «Joseph (Oughourlian) et moi avons de très bonnes relations avec Nasser. Nous voyons juste le monde différemment. Il a récemment expliqué que le sacre du PSG en Ligue des Champions était la preuve que les choses fonctionnent bien au sein de la LFP. Pour lui, la Ligue semble fonctionner parce que ça fonctionne bien pour le PSG. Je pense que nous avons une vision nettement différente du sujet.» Le message est passé.

Voir tous les commentaires (63)
