Barça : le frère de Pedri enrage !

Revenu de blessure il y a maintenant deux semaines, Pedri ne s’est pas montré à son avantage lors des dernières rencontres. Lors du match retour contre le PSG, le jeune milieu barcelonais a été dominé numériquement par l’équipe parisienne, se concentrant principalement sur ses tâches défensives. Contre le Real Madrid ce week-end, il n’était pas titulaire et n’a pas laissé sa marque sur le match. Le milieu de terrain espagnol a été critiqué pour des rumeurs de sorties nocturnes, des propos qui ont été mal accueillis par Fernando González, le frère de Pedri, qui a souhaité le défendre.

«Voyons, dis-moi ce qu’on fait ? Il faut être un clown, tu aimes peut-être plus ou moins la carrière sportive de mon frère mais remettre en question son travail et son engagement, c’est être ignorant et ne pas nous connaître du tout. Tu es un idiot complet et un menteur » a-t-il vivement répondu dans une story à un internaute de X (anciennement Twitter).