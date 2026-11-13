Allemagne : le rush impressionnant de Brajan Gruda pour sa première sélection

La 5e journée de la Ligue des Nations se poursuivait ce vendredi en Europe. Sur la pelouse de la Serbie, en déliquescence sportive depuis des mois et qui compte quatre défaites au compteur depuis le début du tournoi, l’Allemagne souhaitait recoller à hauteur de la Grèce au classement. Avec deux buts inscrits en quinze minutes, la Mannschaft a bien démarré la rencontre.

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Au retour des vestiaires, c’est Brajan Gruda qui a encore plus mis les Allemands à l’abri. Auteur d’un début de saison très intéressant avec le RB Leipzig (2 buts et 5 passes décisives en 13 matches), l’ailier de 22 ans s’est illustré avec un superbe but pour sa première sélection. Trouvé dans sa moitié de terrain, Gruda a accéléré et a mystifié la défense avant d’inscrire le troisième but. Un rush époustouflant qui devrait lui permettre de marquer les esprits de Jürgen Klopp.