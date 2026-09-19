Barça : Raphinha fracasse l’Atlético

Raphinha est revenu sur le cas de Julián Álvarez dans un entretien accordé à Marca, alors que l’attaquant argentin avait vécu un été particulièrement agité autour de son avenir. Le Barça avait tenté de l’attirer en Catalogne, mais l’Atlético de Madrid avait fermement refusé de négocier son départ, poussant finalement le joueur à rester dans la capitale espagnole. Une situation qui a laissé des traces, notamment avec les tensions apparues autour de l’Argentin au Metropolitano.

La suite après cette publicité

Interrogé sur cette situation, Raphinha n’a pas caché son incompréhension vis-à-vis de la gestion du dossier par le club madrilène. « Je ne comprends pas ce qu’a fait l’Atlético, car si un joueur ne se sent pas bien quelque part, et je parle en connaissance de cause, il est difficile que les choses se passent bien. Il a clairement fait savoir qu’il voulait partir. » Des propos forts de la part du Brésilien, qui estime donc qu’un joueur doit pouvoir évoluer dans un environnement où il se sent pleinement à l’aise…