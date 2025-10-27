Juventus : les deux favoris pour succéder à Tudor sont connus

Cette fois, c’est bel et bien terminé. Après l’annonce de la presse italienne, la Juventus a officialisé la nouvelle : Igor Tudor a été démis de ses fonctions d’entraîneur. « La Juventus FC annonce avoir démis aujourd’hui Igor Tudor de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe masculine première, ainsi que son staff composé d’Ivan Javorcic, Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci. Le club annonce également avoir confié temporairement la direction de l’équipe masculine première à Massimiliano Brambilla, qui sera sur le banc mercredi soir à l’occasion du match Juventus-Udinese. »

Pour remplacer le Croate, plusieurs options avaient déjà été évoquées la semaine dernière. Mais selon Sky Italie, deux noms se dégageraient nettement. Deux coaches libres de tout contrat. Le premier est Luciano Spalletti. Le coach expérimenté, sacré avec le Napoli en 2023, est libre depuis son départ de la Nazionale en juin. La Vieille Dame a déjà entamé des échanges avec ce dernier, les discussions portant actuellement sur le projet sportif et sur les conditions financières. En cas d’échec des négociations avec Spalletti, la Juventus garde Roberto Mancini comme solution de repli. Déjà approché par le passé, l’ancien sélectionneur italien n’avait pas trouvé d’accord avec le club en raison de ses exigences contractuelles. En parallèle, une autre piste mène à Raffaele Palladino, libre depuis son départ de la Fiorentina à la fin de la saison dernière.