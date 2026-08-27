PSG : la mise au point de Nasser Al-Khelaïfi sur Dembélé

Alors que la mise au repos d’Ousmane Dembélé a suscité quelques questions, Luis Enrique a rapidement balayé toute éventuelle polémique, affirmant qu’il s’agit d’un simple choix visant à aider le joueur, très fatigué après un été intense. Interrogé à ce sujet après le tirage au sort de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a aussi voulu calmer le jeu.

La suite après cette publicité

« Il va bien, il est fatigué. Il a un accord avec le coach, pour avoir quelques jours. Ce n’est pas facile pour lui… La Coupe du Monde, beaucoup de matchs, il est revenu avec nous pour la Supercoupe, c’est bien qu’il se repose », a indiqué le patron du Paris Saint-Germain. C’est plutôt clair.