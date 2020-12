Barça : Ronald Koeman pas impressionné par le PSG

La suite après cette publicité

Du 50-50. Ronald Koeman prédisait un 8e de finale de Ligue des Champions indécis entre le FC Barcelone et le Paris SG. Ce mardi, en conférence de presse, le technicien néerlandais a une nouvelle fois évoqué ce rendez-vous à venir face aux champions de France en titre. Et visiblement, le coach blaugrana n'est pas spécialement impressionné par le début de saison des hommes de Thomas Tuchel.

«Je crois que c’est toujours compliqué de donner un avis car les matches se jouent en février et en mars, on ne sait pas comment on sera et comment ils seront. J’espère que tout le monde sera disponible, on sera alors plus fort que maintenant. Ils ne sont pas non plus aussi dangereux que les années passées, ils ont leurs hauts et leurs bas. Il faudra voir au moment des matches. Mais je sais qu’on sera mieux qu’actuellement», a-t-il lancé. C'est dit.