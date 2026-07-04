Coupe du Monde 2026 : la petite pique de Lionel Scaloni

L’Argentine a terriblement souffert face au Cap-Vert mais a assuré l’essentiel : la qualification. Il a fallu aller jusqu’en prolongation pour faire tomber le Petit Poucet de ces 16es de finale (3-2 a.p.) et rejoindre l’Égypte au tour suivant. L’occasion pour Lionel Scaloni de rappeler la difficulté d’une Coupe du Monde.

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«Vous vous souvenez quand vous m’aviez dit que nous étions dans la partie facile du tableau ?, a rappelé le sélectionneur en conférence de presse, en s’adressant aux médias. Et bien, j’espère que vous vous en rendez compte maintenant». En cas de victoire face à l’Égypte l’Albiceleste jouerait le vainqueur de Suisse-Colombie.