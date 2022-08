PSG : Galtier attend 3 recrues !

Les suiveurs du PSG, s'ils ne l'avaient pas encore constaté précédemment, ont pu voir à quel point les conférences de presse de Christiphe Galtier sont différentes de celles de son prédécesseur Mauricio Pochettino. Aux poncifs lénifiants de l'Argentin succède la franchise tranchante, du moins pour le moment, du technicien français. La preuve ? A une question sur le nombre de recrues encore espérées d'ici la fin du mercato, Galtier a immédiatement répondu :

La suite après cette publicité

« J'attends encore trois recrues. La direction et le président travaillent énormément là-dessus. Mais encore une fois, on n'est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans l'effectif. Des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour créer un groupe compétitif toute l'année et une concurrence saine également. Ces trois joueurs, je ne sais pas s'ils vont arriver bientôt ou pas. » Et il ne compte pas Renato Sanches dans le lot. Il a d'ailleurs confirmé que le milieu portugais était attendu cet après-midi.