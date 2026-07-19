Coupe du Monde 2026 : l’attitude des Bleus avant de jouer l’Angleterre pointée du doigt !

L’équipe de France a terminé sa Coupe du monde 2026 sur une immense désillusion. Déjà sonnés par leur élimination en demi-finales face à l’Espagne (0-2), les Bleus ont complètement sombré samedi contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place, encaissant quatre buts en première période avant de finalement s’incliner dans un incroyable scénario (6-4). Une prestation jugée inacceptable par Didier Deschamps, qui n’a pas caché sa colère au coup de sifflet final, tout comme Adrien Rabiot, très critique envers l’investissement de certains de ses partenaires.

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Depuis plusieurs jours pourtant, le climat autour des Bleus était particulier. Plusieurs internationaux avaient publiquement laissé entendre que cette petite finale ne les motivait guère, estimant que ce rendez-vous n’avait que peu d’intérêt après avoir laissé filer le rêve de disputer la finale. Une démobilisation qui s’est finalement ressentie sur le terrain dès les premières minutes de la rencontre. Selon les révélations de L’Équipe, le staff tricolore avait d’ailleurs perçu des attitudes inquiétantes dès les heures précédant la rencontre, avec des joueurs davantage tournés vers leurs vacances que vers l’enjeu sportif.

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Des joueurs peu motivés, même à l’échauffement…

Le quotidien explique notamment que les sorties de Désiré Doué, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez à la pause ont illustré cette faillite mentale. «Pertes de balle, manque de courses, langage corporel parfois douteux : ce quatuor (ils étaient loin d’être les seuls) symbolisait cette démobilisation en avant match perçue par le staff» écrit le quotidien français. Le staff des Bleus avait visiblement rapidement compris, dès l’échauffement en réalité, que certains joueurs n’étaient pas dans les dispositions nécessaires pour disputer un match de Coupe du Monde, malgré l’enjeu symbolique d’une troisième place.

L’Équipe pointe également la responsabilité de plusieurs cadres. Kylian Mbappé est notamment visé pour son manque d’entrain entre la demi-finale et cette rencontre, avec un échauffement d’avant-match jugé particulièrement nonchalant et très loin de son investissement jusqu’à la demi-finale. De quoi forcément envoyer un message différent à ses coéquipiers. Sur le terrain, son attitude a également interrogé. «Sa première période avec des sourires après chaque but anglais et aucun geste de révolte, soulève aussi des questions», explique le quotidien français. Même si Mbappé a tout de même inscrit un doublé dans ce match. Quant à Théo Hernandez, L’Equipe révèle qu’il est sans doute celui qui a le moins cherché à masquer sa faible motivation à jouer ce match ces derniers jours. Des révélations qui viennent confirmer le profond malaise ayant entouré les dernières heures de Didier Deschamps à la tête des Bleus.