Le groupe de l’OM au complet face au PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Ethan Nwaneri @Maxppp
PSG Marseille
Pour son troisième Classique de la saison, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe au complet ce soir (20h45). L’OM a dévoilé le nom des 23 joueurs retenus pour ce choc, et aucune grosse absence n’est à notifier. Toutes les recrues sont bien présentes : Ethan Nwaneri, Quinten Timber, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, tout comme Nayef Aguerd, incertain ces dernières heures.

Olympique de Marseille
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🔥 #OMPSG

Voici les 2️⃣3️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette rencontre face au PSG ⚔️
Le 22 septembre, soir de cérémonie de Ballon d’Or, l’OM avait remporté la manche aller en championnat face au PSG au Vélodrome (1-0), avant de s’incliner aux tirs au but lors du Trophée des Champions début janvier au Koweït (2-2, 4-1 tab). En cas de succès ce soir, l’OM reviendrait à hauteur de l’OL, désormais troisième avec 42 points.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Marseille
PSG

Ligue 1
Marseille
Paris Saint-Germain
