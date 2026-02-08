Le groupe de l’OM au complet face au PSG

Pour son troisième Classique de la saison, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe au complet ce soir (20h45). L’OM a dévoilé le nom des 23 joueurs retenus pour ce choc, et aucune grosse absence n’est à notifier. Toutes les recrues sont bien présentes : Ethan Nwaneri, Quinten Timber, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, tout comme Nayef Aguerd, incertain ces dernières heures.

Le 22 septembre, soir de cérémonie de Ballon d’Or, l’OM avait remporté la manche aller en championnat face au PSG au Vélodrome (1-0), avant de s’incliner aux tirs au but lors du Trophée des Champions début janvier au Koweït (2-2, 4-1 tab). En cas de succès ce soir, l’OM reviendrait à hauteur de l’OL, désormais troisième avec 42 points.