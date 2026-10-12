L’OL annonce une longue absence pour Loïs Openda !

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup en obtenant le prêt sans option d’achat de Loïs Openda. Un recrutement judicieux avec l’ambition de dynamiser un secteur offensif léger et d’installer un attaquant prolifique au cœur de l’attaque de Paulo Fonseca. Auteur de débuts très intéressants sous le maillot lyonnais avec 2 buts en 9 matches, l’international belge montrait déjà de très belles choses sur le terrain, même s’il devait encore gagner légèrement en efficacité dans la finition pour concrétiser pleinement l’ensemble de ses occasions.

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Pour la reprise après la trêve internationale alors qu’il a retrouvé la sélection belge, l’attaquant vivait un rendez-vous particulier avec un déplacement sur la pelouse du RC Lens, son ancien club où il avait véritablement explosé aux yeux du grand public. Malheureusement, ce retour s’est transformé en cauchemar. Muselé en première période, il est sorti en début de seconde période après un choc violent avec le défenseur artésien Ismaëlo Ganiou. Dès lors, le Belge avait quitté la pelouse en boitant avant d’être aperçu avec des béquilles lors du retour du groupe. Dans la foulée, Le Progrès révélait que les premiers examens laissaient présager un forfait pour le choc de Ligue Europa face à Crystal Palace ainsi que pour la réception de Nice.

L’OL pointe du doigt l’arbitrage dans la blessure d’Openda

Finalement, la réalité s’est révélée encore plus sombre que ces premières inquiétudes, comme l’a confirmé le club à travers son communiqué officiel : «touché vendredi soir lors de la rencontre face au RC Lens, Loïs Openda a passé des examens qui ont révélé une fissure du péroné de la jambe droite. L’attaquant international belge sera indisponible au minimum jusqu’à la prochaine trêve internationale. Cette blessure intervient au terme d’une rencontre durant laquelle Loïs Openda a subi des fautes répétées dès les premières minutes, pour une seule sanction disciplinaire. L’Olympique Lyonnais déplore le traitement subi par son attaquant et considère qu’il n’a pas bénéficié de la protection nécessaire, jusqu’au choc qui l’éloigne aujourd’hui des terrains. Plus largement, l’OL rappelle que la préservation de l’intégrité physique des joueurs doit rester une priorité absolue, et que les arbitres en sont les premiers garants.»

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Touché vendredi soir lors de la rencontre face au RC Lens, Loïs Openda sera indisponible minimum jusqu’à la prochaine trêve internationale. L’OL déplore le traitement réservé à son attaquant et déplore le choc qui le contraint aujourd’hui à s’éloigner des terrains La suite après cette publicité Courage Loïs, on est tous avec toi ❤️💙💪 https://t.co/jLIQH93K89— Olympique Lyonnais (@OL) October 12, 2026

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A travers ce communiqué, l’OL en profite pour mettre la pression aux arbitres français, jugés bien trop cléments dans leur traitement du buteur de 26 ans. Dans son texte, le club rhodanien prend également la précaution d’annoncer un forfait d’un mois minimum, ce qui laisse présager une plus longue absence qui mettrait à mal les plans de Fonseca. Ce dernier va d’ailleurs devoir trouver une solution interne pour pallier l’absence de son numéro 9. La tâche s’annonce complexe alors que Pavel Sulc n’a pas le profil d’un pur buteur, tandis que le jeune Rémi Himbert peinerait à convaincre pleinement l’encadrement lyonnais pour s’imposer comme un titulaire indiscutable à ce niveau. A voir comment va se débrouiller le coach portugais.