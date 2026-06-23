Équipe de France : Rayan Cherki a perdu des points

Il n’y a pas si longtemps, le débat existait quant à la possibilité de voir Rayan Cherki débuter la Coupe du Monde 2026, dans le rôle d’un titulaire, si jamais Ousmane Dembélé ne parvenait pas à hisser son niveau de jeu et si Michael Olise se contentait d’un poste sur l’aile droite. Les faits ont mis à mal cette hypothèse puisque la deuxième période brillante face au Sénégal a installé un onze où le secteur offensif apparaît désormais clair, hormis la concurrence à gauche entre Doué et Barcola.

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Mais au-delà de ce qu’il s’est déjà passé pour les autres, Rayan Cherki n’a donné aucune raison à son sélectionneur Didier Deschamps de réfléchir à une autre organisation. Face au Sénégal, son entrée avait été brouillonne en fin de match, avec une perte de balle dommageable. Celle contre l’Irak n’arrangera pas ses affaires… C’est le mauvais Cherki qui a remplacé Michael Olise à la 67e minute, en tout cas, pas celui des belles inspirations collectives.

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Trop indolent

L’attitude n’a déjà pas dû plaire à Didier Deschamps, avec une forme de légèreté, pour être gentil, de nonchalance pour être plus cruel, qui n’a pas sa place dans une Coupe du Monde. Cherki est entré dans cette partie comme dans un amical. Trop de touches de balle, des ballons perdus dans des zones dangereuses, des passes mal dosées, pour un résultat de nouveau décevant, malgré sa qualité technique indéniable. Ses détracteurs ne changeront pas d’avis devant cette entrée en jeu, ses adorateurs répliqueront que Cherki joue de la même manière, peu importe le match.

Mais pendant que Barcola a prouvé qu’il pouvait être une solution fiable sur le côté gauche en alternance avec Doué ou que Manu Koné a rappelé tout son talent et son impact en étant titularisé à la place de Tchouameni, Rayan Cherki a raté une belle opportunité de s’affirmer comme une alternative crédible à Olise ou Dembélé. La hiérarchie semble totalement claire, et le joueur de Manchester City, qui aura sûrement encore l’occasion de se rattraper d’ici la fin de la Coupe du Monde, n’a pas su prendre ces presque 30 minutes de jeu comme le tremplin vers un nouveau statut en sélection.