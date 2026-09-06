Fiorentina : Fabio Grosso déjà démis de ses fonctions

Comme nous vous le révélions en exclusivité, la Fiorentina pensait à limoger Fabio Grosso après 3 défaites en 3 matchs de Serie A. Et le club florentin a annoncé ce dimanche soir la mise à l’écart de son entraîneur, après un début de saison particulièrement compliqué. « L’ACF Fiorentina annonce que Fabio Grosso a été démis, ce jour, de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première masculine. », a communiqué la Viola dans un bref message.

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ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. pic.twitter.com/EKIpk5r8yt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2026

Arrivé cet été pour prendre les commandes de la Fiorentina, Grosso quitte donc déjà ses fonctions après seulement quelques journées de championnat. Son départ intervient alors que la direction florentine s’était réunie ces dernières heures pour faire le point sur la situation sportive. La succession de l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais est désormais ouverte, avec plusieurs pistes déjà étudiées par les dirigeants dont Raffaele Palladino et Igor Tudor selon nos informations.