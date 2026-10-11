Liverpool - Manchester City : les compositions officielles

Ce dimanche, on a le droit à un choc intéressant pour la sixième journée de Premier League entre Liverpool et Manchester City. À domicile, les Reds s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker dans les cages derrière Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk et Milos Kerkez. Le milieu de terrain est assuré par Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister avec Florian Wirtz un cran plus haut. Devant, Lewis Koumas est soutenu par Víctor Muñoz et Bradley Barcola.

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De leur côté, les Sky Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi et Nico O’Reilly en défense. Elliot Anderson et Enzo Fernández composent l’entrejeu avec Rayan Cherki. Devant, Erling Haaland est en attaque avec Iliman Ndiaye et Antoine Semenyo à ses côtés.

Les compositions

Liverpool :

Manchester City :