L’Angleterre veut prolonger Gareth Southgate

L’été prochain, l’Italie remet en jeu son titre de champion d’Europe, après sa victoire face à l’Angleterre aux tirs au but en 2021. Désireux de se racheter après l’échec il y a trois ans, les Three Lions pourront compter sur une génération dorée, autour de Declan Rice, Bukayo Saka, et l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement, Jude Bellingham. L’homme derrière cette équipe, Gareth Southgate, voit l’Euro comme une dernière chance de soulever un trophée majeur, alors que son contrat prend fin en décembre prochain avec l’Angleterre.

Mais selon les informations du journal The Telegraph, il pourrait rester plus longtemps. La FA aimerait prolonger le sélectionneur jusqu’en 2026, soit après la Coupe du Monde en Amérique. Le média précise que Gareth Southgate a laissé entendre qu’une prolongation son bail n’était pas à exclure lors du tirage au sort de la Ligue des Nations à Paris jeudi.