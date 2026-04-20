Nicolas de Tavernost quittera LFP Media à la fin de la saison

Alors qu’il avait annoncé son départ dès le 12 février, Nicolas de Tavernost est finalement toujours en poste à la tête de LFP Media. Dans un courrier adressé aux présidents de clubs, le directeur général a confirmé qu’il quittera ses fonctions à l’issue de la saison, le 24 mai, après les barrages Ligue 1-Ligue 2, rapporte L’Équipe.

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Il appelle les clubs à se mobiliser pleinement autour de la plateforme Ligue 1+ et les incite à « ouvrir leurs portes ». De Tavernost incite aussi sur l’importance stratégique de la période estivale, invitant les clubs à céder les droits de leurs matchs amicaux et de pré-qualification européenne pour assurer une continuité éditoriale. La recherche de son successeur est toujours en cours.