Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Nicolas de Tavernost quittera LFP Media à la fin de la saison

Par Kevin Massampu
1 min.
Nicolas de Tavernost @Maxppp

Alors qu’il avait annoncé son départ dès le 12 février, Nicolas de Tavernost est finalement toujours en poste à la tête de LFP Media. Dans un courrier adressé aux présidents de clubs, le directeur général a confirmé qu’il quittera ses fonctions à l’issue de la saison, le 24 mai, après les barrages Ligue 1-Ligue 2, rapporte L’Équipe.

La suite après cette publicité

Il appelle les clubs à se mobiliser pleinement autour de la plateforme Ligue 1+ et les incite à « ouvrir leurs portes ». De Tavernost incite aussi sur l’importance stratégique de la période estivale, invitant les clubs à céder les droits de leurs matchs amicaux et de pré-qualification européenne pour assurer une continuité éditoriale. La recherche de son successeur est toujours en cours.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ligue 2

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ligue 2 Ligue 2 BKT
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier