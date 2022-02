Affaire Zouma : le frère de Kurt s'excuse à son tour

La suite après cette publicité

Le scandale du chat fait tanguer la famille Zouma. Accusé de maltraitance animale, Kurt s’est depuis excusé, mais le joueur de West Ham risque de grosses sanctions. Plus tard, c’est au tour de son frère Yoan, qui a filmé la vidéo, de faire amende honorable via le site officiel de son club Dagenham & Redbridge FC (D5 anglaise).

« Je regrette profondément mon implication dans la vidéo qui a été largement diffusée et je m'excuse sans réserve, non seulement pour mes actions, mais aussi pour le bouleversement et la détresse que cela cause à tant de personnes. Je prends maintenant le temps de réfléchir à ce que j'ai fait, mais je souhaite assurer à tout le monde qu'il s'agissait d'un incident isolé et que je n'en suis pas fier », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport.