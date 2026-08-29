L’OL tente de détourner Mohamed Amoura de l’OGC Nice !

À quelques jours de la fin du mercato d’été, ça part dans tous les sens, notamment en Ligue 1. Alors que le championnat de France a déjà débuté, certains clubs espèrent encore se renforcer qualitativement et restent à l’affût de belles opportunités. C’est notamment le cas de l’OGC Nice, qui a entrepris une grosse restructuration durant cette période estivale, avec l’arrivée d’un nouveau coach, Olivier Pantaloni, mais aussi la venue de plusieurs joueurs expérimentés, comme Gauthier Hein, Laurent Abergel (blessé), mais aussi le joli coup Elye Wahi, prêté avec option d’achat par Francfort. Mais les Aiglons ne comptent visiblement pas s’arrêter là, puisqu’ils semblent avoir bouclé la venue d’un autre renfort de poids : Mohamed Amoura.

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L’attaquant international algérien (48 sélections), âgé de 26 ans, est annoncé depuis vendredi du côté de la Côte d’Azur. Si une arrivée à Nice est attendue dans les prochaines heures, le dossier ne semble pas complètement terminé pour autant. Surtout qu’un autre club français est intéressé par une arrivée de l’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise, en l’occurrence l’Olympique Lyonnais.

L’OL tente de chiper Amoura à Nice

En effet, le club rhodanien pousse fort afin d’attirer le natif de Taher dans ses rangs en cette fin du marché des transferts estival. Pour rappel, l’OL est sur le point de perdre Malick Fofana, toujours ciblé par l’AS Roma, mais aussi par Sunderland, comme nous vous l’avons révélé ce samedi. Malgré cette probable future grosse perte en attaque, Lyon souhaite se renforcer et réfléchit ainsi à l’opportunité Amoura.

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Cet été, le meilleur buteur des qualifications au Mondial 2026 dans la zone Afrique (10 buts) n’a pas manqué de prétendants : l’Udinese s’est aussi positionnée sur lui. Arrivé en Bundesliga à l’été 2024 sous la forme d’un prêt, avant de s’engager définitivement avec Wolfsbourg un an plus tard, Amoura sort d’une saison à huit réalisations et trois passes décisives en 33 rencontres. Le club allemand a néanmoins terminé à la place de barragiste du championnat d’Allemagne la saison dernière, avant d’être relégué en deuxième division à l’issue des play-offs. Estimé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt, Mohamed Amoura représente une belle opportunité pour les clubs de Ligue 1, en cette fin de mercato. Reste désormais à savoir où atterrira l’Algérien.