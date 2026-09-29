Real Madrid : Kylian Mbappé a évité de justesse une très grave blessure

Juste après la victoire de la France en Turquie (1-0) et de la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, le Real Madrid avait rapidement confirmé le diagnostic pour son attaquant de 27 ans. « À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche a été diagnostiquée. Son état sera suivi de près ». Depuis, Mbappé est rentré à Madrid et les Bleus ont su gagner sans lui le choc face à la Belgique (1-0).

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Mbappé se soigne actuellement à Valdebebas et son retour à la compétition est toujours espéré pour la reprise de la Liga le 10 octobre prochain contre Villarreal, même si José Mourinho ne forcera pas son retour. Les noms de Carlos Espi et de Jude Bellingham (en faux 9) sont cités pour le remplacer au cas où. Mais AS nous apprend que l’attaquant tricolore a évité le pire sur la pelouse d’Yzmit. Le journal madrilène révèle que Mbappé ne se fera finalement pas opérer et poursuivra un traitement conservateur classique. Mais s’il avait forcé en Turquie, sa blessure aurait pu être bien plus grave que prévu. « Les examens indiquent que s’il avait continué à jouer, il aurait couru un risque élevé de subir une blessure très grave. Le genre de blessure qui peut ruiner toute une saison », écrit le quotidien.