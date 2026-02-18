Thomas Lemar nommé pour le trophée de joueur du mois de Liga

Sa carrière avait pris un mauvais pli, mais elle retrouve aujourd’hui des allures plus colorées. Après trois dernières saisons plombées par les blessures (11 matchs joués seulement lors des deux dernières), Thomas Lemar est en train de se refaire une santé du côté de Gérone, où il est prêté par l’Atlético de Madrid cette saison.

Le champion du monde 2018, aujourd’hui âgé de 30 ans, vient de marquer lors de ses deux derniers matchs face à Séville (2-2), puis face au Barça pour le but de la victoire le week-end dernier (2-1). En Espagne, ses performances ne passent pas inaperçues puisque l’ancien Monégasque est nommé pour le trophée de joueur du mois de février en Liga. Georges Mikautadze, Federico Valverde, Luis Milla et Ez Abde sont également en lice.