Coupe du Monde 2026, Équipe de France : Jules Koundé est complètement passé au travers

L’essentiel se situe dans la victoire. Si elle ne présage en rien la suite pour l’équipe de France dans cette Coupe du Monde 2026, s’imposer face au Sénégal 3-1 donne de la confiance pour la suite. C’est sans doute le plus gros morceau de cette poule I qui a été avalé et bien digéré. Il faudra bien sûr faire attention à la Norvège mais il s’agira déjà du 3e match des Bleus, qui auront peut-être déjà validé leur qualification face à l’Irak. Didier Deschamps peut envisager la suite plus sereinement même s’il y aura quelques axes de travail pour les prochains jours.

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Ce succès a été long à se dessiner. La première période fut d’une médiocrité historique avec un seul tir cadré. Ce sont bien les Lions de la Teranga qui se sont procurés les meilleures situations, avec notamment ce tir puissant de Nicolas Jackson sur le poteau de Maignan (25e). Il y a eu cette autre tentative de Mané (40e), puis ce centre de l’ancienne star de Liverpool pour un Ismaïla Sarr maladroit dans la surface (45e+5). À chaque fois, cela partait du côté droit de la défense et d’un Jules Koundé franchement en difficultés, surtout en première période «qui méritait un 2», synthétise notre rédaction.

Gusto se tient prêt

«son premier ballon a donné le ton. 20e seconde de jeu, pas pressé, il panique et envoie un dégagement raté dans les pieds adverses. Derrière, un festival d’approximations, aucune confiance dégagée, rarement dans le bon tempo, et peu rassurant défensivement» illustre Foot Mercato. Le problème est évidemment collectif mais c’est bien le Barcelonais qui fut la principale victime d’une équipe ne tournant pas rond. On le voyait trop souvent plus haut sur le terrain que Michael Olise, laissant des espaces beaucoup trop importants à combler dans son dos pour la charnière centrale.

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La seconde période fut heureusement bien plus consistante, «marquée par une récupération haute qui a offert la première occasion française du match», poursuit notre rédaction. «En première mi-temps, on n’a pas été bons, ils ont été meilleurs que nous. Ils ont eu plus d’occasions que nous, mais malgré cela, on a réussi à garder notre but inviolé», admettait William Saliba sur beIN Sports. Koundé, et plus globalement tout le collectif français, va pouvoir s’appuyer sur cette seconde période, mais sa prestation ressemble douloureusement à ses derniers mois à Barcelone. Il peut se faire du souci. Deschamps a déjà changé certains titulaires entre les deux premiers matchs d’un tournoi. Et pendant ce temps-là, Malo Gusto piaffe d’impatience sur le banc de touche…